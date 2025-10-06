A- A+

COP30 Ipsos-Ipec: 64% dos brasileiros apoiam a COP30; 55% dizem estar "nada informados" A 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontece entre os dias 10 e 21 de novembro

A parcela de 64% da população brasileira apoia a realização da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) no Brasil, marcada para novembro em Belém (PA). Em paralelo, cerca de 55% dizem estar "nada informados" sobre a maior cúpula climática do mundo. A pesquisa Ipsos-Ipec ouviu 2 mil pessoas em 132 municípios.

O levantamento também indica que 56% dos brasileiros acreditam que o grande evento trará mais benefícios para a economia do país. São 18% os que acreditam que o evento trará mais prejuízo. Com base nas Conferências anteriores e no envolvimento do setor privado, o governo do Brasil aposta na COP 30 como uma "plataforma mundial de soluções climáticas transformadoras".

A participação do setor privado é considerada ainda mais essencial, tendo em vista o processo de retirada dos EUA do Acordo de Paris. Na pesquisa divulgada hoje é também apontado que 58% dos entrevistados acreditam em um impacto positivo ou muito positivo para a imagem do Brasil no exterior.

O levantamento também investigou a opinião sobre a escolha de Belém como sede. Para 43% dos brasileiros, o encontro deveria ocorrer em um local com maior infraestrutura, ainda que distante da região amazônica. Em contrapartida, 33% consideram a escolha de Belém acertada, mesmo com as dificuldades logísticas.

A Região Norte/Centro-Oeste é a única onde a maioria relativa (43%) defende a decisão de manter o evento na Amazônia. Metade dos brasileiros (50%) acredita que a capital paraense estará "pouco ou nada preparada". Questionados sobre quais temas o governo brasileiro deve priorizar, os entrevistados apontam um foco na agenda florestal.

A agenda de ação passa por temas como a promoção do desenvolvimento humano e social, construção de resiliência em cidades, financiamento e tecnologia. A pesquisa Ipsos-Ipec foi realizada entre os dias 4 e 8 de setembro.

