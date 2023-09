Ir ao banheiro várias vezes durante a noite pode ser sinal de alerta; entenda

A- A+

Acordar no meio do sono para ir ao banheiro pode ser frustrante, ainda mais se for mais de uma vez em uma mesma noite. Não é incomum precisar ir ao banheiro até oito vezes durante o dia e uma ou duas vezes à noite, segundo especialistas. Mas se você vai com mais frequência do que isso, pode ser um sinal de alerta.

Noctúria é o nome dado a quando uma pessoa acorda várias vezes durante a noite para fazer xixi. Embora isso até possa ser causado pelo consumo excessivo de água antes de dormir, nem sempre esse é o caso.

O urologista Renato Faria, do Hospital São Vicente de Paulo, explica que doenças como a hiperplasia da próstata, apneia obstrutiva do sono, ansiedade e diabetes insipidus, que é um distúrbio metabólico caracterizado por vontade excessiva de urinar, podem estar por trás da micção noturna. Por isso, o ideal é procurar um médico.

— Ir várias vezes ao banheiro durante a noite não é considerado normal. Inicialmente, o paciente pode procurar por um clínico geral ou um urologista para avaliação clínica — ele recomenda.

Outras razões que não necessariamente são doenças também podem aumentar a frequência de ir ao banheiro, explica Carlo Passerotti, coordenador do Centro Especializado em Urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz:

— A pessoa pode tomar mais água e ir ao banheiro, tem pessoas que produzem mais urina à noite, o que acontece com a idade, e quem não esvazia a bexiga e acaba enchendo muito mais rápido. Ou a pessoa acorda à noite por ter um sono mais leve. São vários motivos — ele afirma.



Uma vez descartada a possibilidade de doença, para diminuir a vontade de ir ao banheiro durante o sono, é recomendável reduzir a ingestão de líquidos pelo menos duas horas antes de dormir, sobretudo diuréticos, como o álcool, por exemplo.

