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GUERRA Irã abate dois aviões de guerra dos EUA; buscas seguem por tripulante desaparecido Um dos dois tripulantes a bordo de um F-15 foi resgatado, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde

Os EUA continuam nesta sexta-feira, 3, com uma operação de busca por tripulantes de caças americanos derrubado por fogo inimigo no sudoeste do Irã. Segundo o jornal The Washington Post, foram abatidas duas naves: um caça F-15E e uma aeronave de ataque A10.



Um dos dois tripulantes a bordo do F-15 foi resgatado, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. Já o piloto do A-10 conseguiu alcançar o espaço aéreo do Kuwait com o avião danificado e ejetar, sendo resgatado em seguida. A derrubada do segundo avião não foi confirmada pelo Pentágono.



Conforme o The Washington Post, dois helicópteros Black Hawk americanos envolvidos no resgate foram ainda atingidos por fogo iraniano, ferindo tripulantes a bordo, mas retornaram em segurança à base.





Os desdobramentos foram confirmados ao jornal americano por três autoridades dos EUA sob condição de anonimato, contradizendo afirmações do governo Trump de que as forças americanas haviam obtido superioridade aérea sobre o Irã.



Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense a par da situação, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram drones, aeronaves e helicópteros americanos sobrevoando a região montanhosa onde, segundo o canal iraniano, pelo menos um piloto saltou do caça.



Esta seria a primeira vez que os EUA perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada dramática na guerra desde seu início, há cinco semanas. Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado imediatamente.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado que o presidente Donald Trump foi informado. O comunicado não incluiu nenhum detalhe adicional. O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente a diversos pedidos de comentários.



Televisão iraniana pede que população procure pelo piloto



Uma apresentadora de um canal afiliado à televisão estatal iraniana pediu aos moradores que entregassem qualquer "piloto inimigo" à polícia e prometeu uma recompensa para quem o fizesse



Acredita-se que o piloto pode estar na província de Boyer-Ahmad, uma região intensamente rural e montanhosa que abrange mais de 15.500 quilômetros quadrados.



As autoridades também pediram ao público que procurasse o piloto nas províncias vizinhas de Chaharmahal e Bakhtiari.



Ao longo da guerra, o Irã fez uma série de alegações sobre o abate de aeronaves inimigas tripuladas, que se provaram falsas. Sexta-feira foi a primeira vez que o Irã foi à televisão pedir ao público que procurasse um suposto piloto abatido.



Uma mensagem na tela, exibida anteriormente, pedia ao público que "atirasse neles se os visse", referindo-se a imagens que circulavam nas redes sociais mostrando o que pareciam ser aeronaves americanas na área. O canal mostrou destroços de metal na carroceria de uma caminhonete enquanto fazia o anúncio, mas não forneceu outros detalhes imediatos..

Um dos dois tripulantes a bordo do F-15 foi resgatado, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. Já o piloto do A-10 conseguiu alcançar o espaço aéreo do Kuwait com o avião danificado e ejetar, sendo resgatado em seguida. A derrubada do segundo avião não foi confirmada pelo Pentágono.

Conforme o The Washington Post, dois helicópteros Black Hawk americanos envolvidos no resgate foram ainda atingidos por fogo iraniano, ferindo tripulantes a bordo, mas retornaram em segurança à base.

Os desdobramentos foram confirmados ao jornal americano por três autoridades dos EUA sob condição de anonimato, contradizendo afirmações do governo Trump de que as forças americanas haviam obtido superioridade aérea sobre o Irã.

Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense a par da situação, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram drones, aeronaves e helicópteros americanos sobrevoando a região montanhosa onde, segundo o canal iraniano, pelo menos um piloto saltou do caça.

Esta seria a primeira vez que os EUA perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada dramática na guerra desde seu início, há cinco semanas. Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado imediatamente.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado que o presidente Donald Trump foi informado. O comunicado não incluiu nenhum detalhe adicional. O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente a diversos pedidos de comentários.

Televisão iraniana pede que população procure pelo piloto

Uma apresentadora de um canal afiliado à televisão estatal iraniana pediu aos moradores que entregassem qualquer "piloto inimigo" à polícia e prometeu uma recompensa para quem o fizesse

Acredita-se que o piloto pode estar na província de Boyer-Ahmad, uma região intensamente rural e montanhosa que abrange mais de 15.500 quilômetros quadrados.

As autoridades também pediram ao público que procurasse o piloto nas províncias vizinhas de Chaharmahal e Bakhtiari.

Ao longo da guerra, o Irã fez uma série de alegações sobre o abate de aeronaves inimigas tripuladas, que se provaram falsas. Sexta-feira foi a primeira vez que o Irã foi à televisão pedir ao público que procurasse um suposto piloto abatido.

Uma mensagem na tela, exibida anteriormente, pedia ao público que "atirasse neles se os visse", referindo-se a imagens que circulavam nas redes sociais mostrando o que pareciam ser aeronaves americanas na área. O canal mostrou destroços de metal na carroceria de uma caminhonete enquanto fazia o anúncio, mas não forneceu outros detalhes imediatos.

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