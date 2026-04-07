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Guerra Irã aceita garantir navegação pelo Estreito de Ormuz por duas semanas 'se ataques cessarem' "Se cessarem os ataques contra o Irã, nossas poderosas forças armadas cessarão suas operações defensivas", assegurou o chanceler da república islâmica na rede social X

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou que seu país aceita reabrir o Estreito de Ormuz como parte de uma trégua de duas semanas condicionada ao fim dos ataques israelenses e americanos.

"Se cessarem os ataques contra o Irã, nossas poderosas forças armadas cessarão suas operações defensivas", assegurou o chanceler da república islâmica na rede social X.

"Durante um período de duas semanas, será possível uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as forças armadas iranianas e levando em conta as limitações técnicas", acrescentou, momentos depois de os Estados Unidos e o Irã aceitarem negociar em Islamabad durante duas semanas uma solução pacífica para a guerra no Oriente Médio.

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