Mundo
Irã aceitou 'desmantelar' seu programa nuclear (alto responsável da Casa Branca)
Teerã também se comprometeu a abrir o Estreito de Ormuz
O Irã confirmou em desmantelar seu programa nuclear e destruir material nuclear como parte de um acordo com os Estados Unidos, informou uma autoridade da Casa Branca à AFP nesta sexta-feira (12), enquanto os dois lados apresentam versões divergentes sobre o pacto.
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Teerã também se comprometeu a abrir o Estreito de Ormuz e não receberá quaisquer fundos congelados até cumprir os compromissos estabelecidos no "acordo baseado em desempenho", afirmou a autoridade de alto escalonamento do governo.