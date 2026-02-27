Sex, 27 de Fevereiro

Mundo

Irã aceitou não armazenar urânio enriquecido, um 'avanço' decisivo nas negociações

O governo Trump acusa Teerã de ter a intenção de fabricar uma arma nuclear

Bandeira do IrãBandeira do Irã - Foto: Freepik

O Irã aceitou, nas negociações com os Estados Unidos, não armazenar urânio enriquecido, afirmou nesta sexta-feira (27) o chanceler de Omã, mediador do diálogo, o que classificou como um avanço decisivo para evitar uma guerra.

"Isto é algo completamente novo. Realmente torna menos relevante o argumento sobre o enriquecimento, porque agora estamos falando de armazenamento zero", declarou o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, ao programa de televisão "Face the Nation", da emissora CBS News.

O governo Trump acusa Teerã de ter a intenção de fabricar uma arma nuclear. Mas, "se não se pode acumular material enriquecido, então não há como realmente produzir uma bomba [atômica]", disse Albusaidi à CBS.

