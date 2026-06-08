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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Irã acusa EUA de coordenar ataques de Israel e responsabiliza Washington por escalada Porta-voz também alegou que o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom) atua em estreita cooperação com Israel

O governo do Irã acusou nesta segunda-feira (8) os Estados Unidos de participarem diretamente da ofensiva israelense contra o país e afirmou que Washington será responsabilizado por qualquer agravamento das tensões no Oriente Médio. As declarações foram feitas pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, durante entrevista coletiva em Teerã.

Segundo Baghaei, nenhuma ação militar de Israel ocorre sem coordenação prévia com os EUA. "Em nossa região, ninguém acredita que o regime sionista possa realizar qualquer ação sem coordenação e cooperação prévias com os Estados Unidos", afirmou.

O porta-voz também alegou que o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom) atua em estreita cooperação com Israel tanto em operações defensivas quanto ofensivas. De acordo com a avaliação de inteligência do governo iraniano, o Centcom estaria envolvido diretamente nos ataques aéreos conduzidos ao lado das forças israelenses.

Baghaei rejeitou declarações de autoridades americanas que negam participação nas ações militares e afirmou que a responsabilidade dos EUA pela atual crise "está estabelecida". Ele argumentou que Washington é parte do entendimento de cessar-fogo firmado em 8 de abril e que qualquer violação desse acordo, direta ou indiretamente, implicará responsabilidade americana.

O representante iraniano acrescentou que os Estados Unidos também responderão pelas consequências de eventuais ataques contra embarcações comerciais iranianas, ações militares em território iraniano ou operações conduzidas por Israel com apoio de Washington em outros pontos da região.

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