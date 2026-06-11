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ESTADOS UNIDOS X IRÃ

Irã acusa EUA de crime de guerra ao atacar infraestrutura de água

Segundo porta-voz da chancelaria iraniana, o governo americano atacou a infraestrutura vital de água civil em Sirik e Hormozgan,

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Irã acusa EUA de ter violado o cessar-fogo nas últimas 48 horasIrã acusa EUA de ter violado o cessar-fogo nas últimas 48 horas - Foto: Abbas Fakih / AFP

O Ministério das Relações Exteriores do Irã republicou nesta quinta-feira, 11, um post do porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei, afirmando que os EUA cometeram um crime de guerra ao atingir os tanques de água potável no sul do Irã.

"A água é o pulso da vida - e os EUA estão deliberadamente mirando o sangue vital do povo iraniano", escreveu Baghaei na rede X.

Segundo ele, o governo americano atacou a infraestrutura vital de água civil em Sirik e Hormozgan, destruindo dois reservatórios com uma capacidade combinada de 2.500 metros cúbicos que forneciam água potável para mais de 20.000 residentes.

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"Isso não é dano colateral - é um crime de guerra calculado e uma flagrante violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário", enfatizou ele. "Os EUA devem ser responsabilizados por cometerem tais ataques brutais sistemáticos contra a infraestrutura que sustenta a vida civil".

Baghaei acrescentou que, ao atacar este alvo, os EUA golpeiam a própria base da "narrativa nobre que construiu sobre si mesmo" sobre direitos humanos, ordem internacional e responsabilidade moral.

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