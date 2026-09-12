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armamento nuclear Irã acusa EUA de "politizarem" AIEA sobre programa nuclear de Teerã "Enquanto a agressão militar deles continuar, não temos outra escolha a não ser defender nossa integridade territorial e soberania nacional", diz Esmaeil Baghaei

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, acusou neste sábado, 12, os Estados Unidos de "politizarem" a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre o programa nuclear de Teerã, que teria fins pacíficos.

"Eles não encontraram uma única prova de que o programa nuclear do Irã esteja se desviando de fins pacíficos. Portanto, trata-se de uma decisão política imposta ao Conselho de Governadores da AIEA pelos Estados Unidos", afirmou Baghaei, em entrevista à Al Jazeera.

"Acho que isso não vai acrescentar credibilidade ao Conselho de Governadores, à AIEA ou ao próprio diretor-geral", avaliou o porta-voz. De acordo com ele, não houve "não conformidade" por parte do Irã em relação a seu programa nuclear.

Ainda segundo Baghaei, a "agressão militar" dos EUA contra seu país continua, o que inclui o bloqueio aos portos iranianos e, mais recentemente, novas restrições econômicas, mas a situação atual não seria uma "confrontação" por parte do país persa.

"Enquanto a agressão militar deles continuar, não temos outra escolha a não ser defender nossa integridade territorial e soberania nacional", disse, acrescentando que Teerã permanece disposto a usar "todos os meios possíveis, incluindo a diplomacia", para proteger sua segurança nacional e seus interesses.

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