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CONFLITO Irã acusa EUA de ter violado o cessar-fogo nas últimas 48 horas O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que o Irã "não deixará sem resposta nenhum ato hostil e não hesitará em se defender", sem dar mais detalhes

O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou, nesta terça-feira (26), os Estados Unidos de violarem o frágil cessar-fogo na província de Hormozgan nas últimas 48 horas, sem especificar o incidente.

O Comando Central dos Estados Unidos informou na segunda-feira que suas forças atacaram instalações de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que tentavam colocar minas no Golfo.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que disparou contra um avião americano que tentou entrar em seu espaço aéreo.

"O exército terrorista americano, que continua com suas ações ilegais e injustificadas desde o cessar-fogo (...), cometeu uma grave violação do cessar-fogo na província de Hormozgan nas últimas 48 horas", afirmou a Chancelaria em comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que o Irã "não deixará sem resposta nenhum ato hostil e não hesitará em se defender", sem dar mais detalhes.

Essa acusação surge enquanto uma delegação iraniana de alto nível está no Catar para conversas diplomáticas, no âmbito dos esforços para pôr fim à guerra com Washington.

O conflito eclodiu em 28 de fevereiro após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra Teerã.

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