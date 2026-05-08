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Guerra no Oriente Médio Irã acusa EUA de 'violação flagrante' do cessar-fogo "Forças de defesa do país infligiram um duro golpe ao inimigo e repeliram os seus ataques com toda a força", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei

O Irã acusou os Estados Unidos, nesta sexta-feira (8), de uma "violação flagrante" do cessar-fogo, após ambos os lados se acusarem mutuamente de terem provocado um confronto noturno no Estreito de Ormuz.

"A ação realizada na noite passada constitui uma violação flagrante do direito internacional e do cessar-fogo. No entanto, as forças de defesa do país infligiram um duro golpe ao inimigo e repeliram os seus ataques com toda a força", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

Os Estados Unidos afirmaram ter atacado "instalações militares iranianas" na quinta-feira, após vários de seus navios terem sido atacados no Estreito de Ormuz. O presidente Donald Trump, contudo, afirmou que a trégua, que já dura um mês, permanece em vigor.

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