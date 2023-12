A- A+

guerra no oriente médio Irã acusa Israel de matar general da Guarda Revolucionária Islâmica na Síria Sayyed Razi Mousavi, conselheiro sênior do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, foi morto na Síria; Israel confirma morte, mas não detalhou operação

O Irã acusou Israel, nesta segunda-feira (25), de matar um militar de alto nível em um ataque com mísseis na Síria — em um momento em que crescem as preocupações de que a guerra entre Israel e Hamas em Gaza possa se transformar em um conflito regional.

O iraniano assassinado foi identificado como o general Sayyed Razi Mousavi, conselheiro sênior do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Diz-se que ele ajudou a supervisionar o envio de mísseis e outras armas para o Hezbollah, a força militar apoiada pelo Irã no Líbano e na Síria, que é um adversário frequente de Israel.

Israel, adotando a sua posição habitual, recusou-se a comentar diretamente as acusações, mas as autoridades israelenses reconheceram que estavam a se preparar para a perspectiva de uma retaliação iraniana.

Israel já trava uma grande guerra em Gaza e enfrenta combatentes do Hezbollah na fronteira norte com o Líbano. E no Mar Vermelho, em resposta ao conflito de Gaza, as forças Houthi baseadas no Iêmen – também apoiadas pelo Irã – têm escalado as tensões ao atacar navios.

Ao confirmar o assassinato do general Mousavi, nos arredores de Damasco, o Hezbollah o descreveu como um “querido irmão”. A agência de notícias semioficial iraniana Fars disse que Israel “pagaria por este crime, sem dúvida”. Vários meios de comunicação disseram que ele foi morto na segunda-feira.

Embora as autoridades israelenses tenham se recusado a comentar quem estava por trás do assassinato, confirmaram que o general estava morto.

"Não estou me referindo a esta ou aquela operação no Oriente Médio relatada pela mídia não-israelense" disse o contra-almirante Daniel Hagari. porta-voz principal das Forças de Defesa de Israel. "As Forças de Defesa de Israel tem um papel, é claro: proteger e salvaguardar os interesses de segurança do Estado de Israel".

Com o Irã e o Hezbollah acusando Israel, as Forças Armadas foram colocadas em alerta máximo no domingo, disse um oficial. Os militares, disse o oficial, esperam o possível uso de foguetes ou drones lançados da Síria e do Líbano contra Israel.

E eram esperados os fechamentos de mais estradas no norte de Israel, onde algumas rotas já tinham sido bloqueadas devido aos combates com o Hezbollah.

O general Mousavi foi descrito como um colaborador próximo do major-general Qassim Suleimani, um comandante de inteligência de segurança iraniano altamente popular que foi morto por um ataque dos EUA em Bagdá em 2020. Ao anunciar a morte do general Mousavi, Fars publicou uma fotografia dele e General Suleimani posando juntos.

