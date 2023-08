A- A+

irã Irã acusa Israel de tentar 'sabotar' sua indústria de mísseis Agentes infiltrados no país foram descobertos pelo serviço de Inteligência do Ministério da Defesa

O Irã afirmou nesta quinta-feira (31) que frustrou um projeto "muito complexo" do Mossad, a agência de inteligência estrangeira de Israel, de "sabotagem" de sua indústria de mísseis balísticos.

O serviço de Inteligência do Ministério da Defesa descobriu "uma rede muito profissional" que contava com agentes "infiltrados” no país e que "planejavam introduzir peças defeituosas no processo de produção de mísseis", disse a agência de notícias Irna, citando uma autoridade.

O grupo tentou "colocar um circuito indetectável em algumas partes do conector do míssil para provocar sua explosão em um dado momento", disse o vice-ministro da Defesa, Mehdi Farahi.

Segundo ele, o objetivo era "infligir um revés" ao ambicioso programa de mísseis balísticos que o Irã vem desenvolvendo há anos. O programa é denunciado por Israel e pelos Estados Unidos.

"Apesar desse projeto muito complexo" levado a cabo "pelo Mossad", a tentativa de sabotagem "foi monitorada desde o início e totalmente neutralizada com a prisão de membros da rede", acrescentou Farahi, sem informou o nome e a nacionalidade dos detidos.

"Até agora, o inimigo sionista estava totalmente convencido de que o projeto de sabotagem industrial [seria] um sucesso", acrescentou.

Israel acusa o Irã de querer se dotar da bomba atômica.

Teerã anuncia, regularmente, que desmantelou tentativas de atentados e de sabotagem por parte de Israel, que não costuma comentar essas informações.

Em fevereiro, o Irã acusou Israel de estar por trás de um ataque com drones contra instalações militares em Isfahan, no centro do país.

