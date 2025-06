Irã admite que instalações nucleares foram 'gravemente danificadas' por bombardeios

A- A+

As instalações nucleares do Irã foram "gravemente danificadas" pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos durante a guerra de 12 dias com Israel, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, ao canal Al Jazeera English.



"Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas, sem dúvida, porque foram alvo de ataques repetidos por parte dos agressores israelenses e americanos", disse Baqai à emissora.



