Irã adverte que ataque israelense seria 'devastador' para os mercados globais
Estados Unidos e Israel levantaram, nos últimos dias, a possibilidade de novos ataques contra o país iraniano no contexto da guerra
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou nesta quarta-feira (28) que qualquer ataque instigado por Israel na região do Golfo terá um "impacto devastador" nos mercados globais.
"Um impacto devastador nos mercados internacionais decorrente de qualquer" ação militar "instigada por Israel na região do Golfo Pérsico continua sendo uma grande preocupação para os fornecedores e consumidores de gás", disse Araghchi no X.
Iran’s energy diplomacy advanced at GECF Summit. Discussions focused on global gas markets and energy security. Devastating impact on int'l markets of any Israel-instigated military misadventure in Persian Gulf region remains major concern for both gas suppliers and consumers. https://t.co/dvG6CVjfQR— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 28, 2026
Os Estados Unidos e Israel levantaram, nos últimos dias, a possibilidade de novos ataques contra o Irã no contexto da guerra no Oriente Médio, deflagrada em fevereiro com bombardeios contra a República Islâmica.
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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que busca formar um novo governo após eleições muito acirradas, afirmou nesta quarta-feira (28) que trabalhará com o presidente americano, Donald Trump, para eliminar a "ameaça existencial" representada pelo Irã.