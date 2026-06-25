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ormuz Irã adverte que nenhum navio pode atravessar Ormuz sem autorização Qualquer travessia sem autorização do Irã é "inaceitável e perigosa" e será alvo de "medidas apropriadas", adverte Guarda Revolucionária

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, advertiu nesta quinta-feira (25) que nenhum navio poderá cruzar o Estreito de Ormuz sem autorização iraniana e ameaçou adotar "medidas apropriadas" contra quem violar a restrição.

O futuro da passagem marítima, crucial para o comércio mundial de combustíveis e bloqueada de fato pelo Irã durante a guerra com os Estados Unidos e Israel, continua sendo um tema de controvérsia nas negociações entre Teerã e Washington.

O Irã cogita cobrar "pedágios", mas o governo dos Estados Unidos é contrário à medida, por considerar que se trata de uma "via navegável internacional", apesar da proximidade do estreito das costas iranianas e de Omã.

"A única rota autorizada para a passagem pelo Estreito de Ormuz é a anunciada pela República Islâmica do Irã", afirmou a Guarda Revolucionária.

Qualquer travessia sem autorização do Irã é "inaceitável e perigosa" e será alvo de "medidas apropriadas", advertiu a força de elite em um comunicado que critica "o anúncio por parte de certas autoridades de uma nova rota marítima".

Ormuz é uma estreita rota navegável de quase 30 quilômetros de largura que separa o Irã de Omã. A única passagem autorizada pelo Irã acontece por um corredor que margeia suas costas.

O memorando de entendimento assinado na semana passada entre Teerã e Washington para acabar com a guerra estabelece que a passagem de navios comerciais pelo estreito acontecerá sem qualquer custo "apenas durante 60 dias".

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