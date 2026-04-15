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Guerra no Oriente Médio

Irã afirma manter contato com EUA por meio do Paquistão

"Hoje (quarta-feira), é muito provável que recebamos uma delegação paquistanesa como continuação das negociações em Islamabad", afirmou Esmaeil Baqaei

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Irã afirma manter contato com EUA por meio do PaquistãoIrã afirma manter contato com EUA por meio do Paquistão - Foto: Pixabay/Reprodução

O Irã declarou, nesta quarta-feira (15), que mantém contato com os Estados Unidos por meio do Paquistão, após o fracasso das negociações realizadas em Islamabad no último fim de semana.

“Desde domingo, quando a delegação iraniana retornou a Teerã, diversas mensagens foram trocadas por meio do Paquistão”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

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“Hoje (quarta-feira), é muito provável que recebamos uma delegação paquistanesa como continuação das negociações em Islamabad”, acrescentou em uma coletiva de imprensa semanal.

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