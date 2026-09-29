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Guerra no Oriente Médio

Irã afirma que aguarda resposta dos Estados Unidos sobre plano para reabrir Ormuz

Quase 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo trafegavam pelo estreito antes da guerra

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O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirma que aguarda resposta dos Estados Unidos sobre plano para reabrir OrmuzO Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirma que aguarda resposta dos Estados Unidos sobre plano para reabrir Ormuz - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que aguarda nesta terça-feira (29) uma resposta dos Estados Unidos à proposta de seu país para a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz, informou a imprensa estatal.

Os intermediários do Catar "apresentaram ideias e nós as discutimos; eles pretendem apresentar mais uma vez o assunto à parte americana, e depois nos comunicarão a resposta definitiva" de Washington, declarou Araqchi na segunda-feira (28).

O chefe da diplomacia iraniana, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, afirmou que "os cataris esperam que isto seja resolvido até amanhã (terça-feira)".

"A abordagem atual se concentra exclusivamente no Estreito de Ormuz. A reabertura do estreito depende do cumprimento de certas condições que comunicamos à outra parte", acrescentou.

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A via marítima, fundamental para o trânsito mundial de combustíveis, está no centro do conflito entre Washington e Teerã, que começou com os ataques americanos e israelenses contra o Irã no fim de fevereiro.

Quase 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo trafegavam por Ormuz antes da guerra.

Teerã impôs um bloqueio sobre Ormuz após o começo das hostilidades, o que levou Washington a responder com um bloqueio aos portos iranianos.

Na semana passada, Araghchi e os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner participaram de conversações, mas com resultados limitados.

Entre as condições prévias para acabar com o bloqueio de Ormuz, o Irã exige um cessar-fogo de sete dias em todo o Oriente Médio e o desbloqueio de seus ativos congelados no exterior.

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