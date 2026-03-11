Qua, 11 de Março

CONFLITO

Irã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e Bahrein

A Guarda Revolucionária afirmou que também atacou Camp Buehring, outra importante base americana no país

Irã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e BahreinIrã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e Bahrein - Foto: Rabih Daher/AFP

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou, nesta quarta-feira (11), que atacou bases americanas no Kuwait e no Bahrein, como parte de sua guerra contra Estados Unidos e Israel.

No Bahrein, "mísseis e drones iranianos atingiram (...) infraestrutura crucial na base americana de Mina Salman, centro nervoso da Quinta Frota americana", afirmou a Guarda em seu site, Sepah News.

Ao mesmo tempo, houve "grandes danos" em Camp Patriot, uma base americana no Kuwait que inclui hangares com material e centros de alojamento de soldados. A Guarda Revolucionária afirmou que também atacou Camp Buehring, outra importante base americana no país.

