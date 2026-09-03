Irã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e Emirados Árabes Unidos
Os alvos foram os sistemas de comunicação por satélite, os depósitos de equipamentos e os hangares de aviões de combate do exercíto americano
O Exército iraniano afirmou nesta quinta-feira (3) que atingiu bases americanas nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, apesar das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar novos ataques.
"Durante a manhã, o Exército atacou, com mísseis e drones, os sistemas de comunicação por satélite, os depósitos de equipamentos e os hangares de aviões de combate do Exército terrorista americano na base aérea de Ahmad al-Jaber, no Kuwait", afirma um comunicado militar divulgado pela televisão estatal.
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"Os sistemas de radar do Exército americano, assassino de crianças, na base aérea de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos, também foram atacados com mísseis e drones", acrescenta a nota.