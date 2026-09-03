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guerra Irã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e Emirados Árabes Unidos Os alvos foram os sistemas de comunicação por satélite, os depósitos de equipamentos e os hangares de aviões de combate do exercíto americano

O Exército iraniano afirmou nesta quinta-feira (3) que atingiu bases americanas nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, apesar das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar novos ataques.

"Durante a manhã, o Exército atacou, com mísseis e drones, os sistemas de comunicação por satélite, os depósitos de equipamentos e os hangares de aviões de combate do Exército terrorista americano na base aérea de Ahmad al-Jaber, no Kuwait", afirma um comunicado militar divulgado pela televisão estatal.

"Os sistemas de radar do Exército americano, assassino de crianças, na base aérea de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos, também foram atacados com mísseis e drones", acrescenta a nota.

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