Irã afirma que atacou petroleiro americano no Golfo
Incidente acontece no momento em que a Guarda afirma ter o "controle total" do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o comércio mundial de petróleo
A Guarda Revolucionária, o exército de elite do Irã, anunciou nesta quinta-feira (5) que um míssil atingiu um petroleiro americano no Golfo, no sexto dia de guerra.
O navio em questão "foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está em chamas", anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado lido na televisão estatal, sem revelar mais detalhes.
O incidente, que ainda não foi confirmado por fontes independentes, aconteceu no momento em que a Guarda afirma ter o "controle total" do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o comércio mundial de petróleo.