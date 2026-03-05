Qui, 05 de Março

ATAQUE

Irã afirma que atacou petroleiro americano no Golfo

Incidente acontece no momento em que a Guarda afirma ter o "controle total" do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o comércio mundial de petróleo

Irã afirma que atacou petroleiro americano no GolfoIrã afirma que atacou petroleiro americano no Golfo - Foto: Satellite Image 2026 Vantor / AFP

A Guarda Revolucionária, o exército de elite do Irã, anunciou nesta quinta-feira (5) que um míssil atingiu um petroleiro americano no Golfo, no sexto dia de guerra.

O navio em questão "foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está em chamas", anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado lido na televisão estatal, sem revelar mais detalhes.

O incidente, que ainda não foi confirmado por fontes independentes, aconteceu no momento em que a Guarda afirma ter o "controle total" do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o comércio mundial de petróleo.

