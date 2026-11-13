Irã afirma que atacou sistema de radar americano no Bahrein
Não houve confirmação imediata do bombardeio
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que atacou um sistema de radar de alerta antecipado dos Estados Unidos no Bahrein, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira (13) pela imprensa estatal.
Não houve confirmação imediata de um bombardeio contra o Bahrein por parte de Manama, nem dos Estados Unidos, cujas bases e equipamentos no Golfo foram alvos de ataques durante os primeiros meses de guerra com a República Islâmica.
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"Há algumas horas, caças da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) atacaram e destruíram o radar de alerta antecipado dos agressores americanos na ilha do Bahrein, em resposta à agressão aérea do inimigo contra uma torre de telecomunicações em Sirik", afirmou a força de elite no comunicado, em referência a uma cidade portuária no sul do Irã.
"Esta é uma advertência séria ao inimigo agressor para cessar as provocações aéreas e o contrabando de petróleo no Estreito de Ormuz", acrescentou o texto, publicado pela imprensa estatal no Telegram.