Diplomacia

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

"Se essa medida for adotada, o caminho de diálogo aberto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também será completamente afetado e provavelmente será interrompido", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi

líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khameneilíder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei - Foto: Leader Office/AFP

O Irã afirmou nesta quarta-feira (27) que, se Alemanha, França e Reino Unido ativarem as sanções previstas no acordo internacional de 2015, isso afetará sua cooperação com a agência da ONU que supervisiona as atividades nucleares.
 

