Diplomacia
Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA
"Se essa medida for adotada, o caminho de diálogo aberto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também será completamente afetado e provavelmente será interrompido", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi
O Irã afirmou nesta quarta-feira (27) que, se Alemanha, França e Reino Unido ativarem as sanções previstas no acordo internacional de 2015, isso afetará sua cooperação com a agência da ONU que supervisiona as atividades nucleares.
