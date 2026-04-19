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Irã afirma que bloqueio naval americano é uma 'violação' do cessar-fogo

Presidente Donald Trump acusou Teerã de não respeitar a trégua.

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Bloqueio naval dos portos iranianos pelos Estados Unidos constitui uma violação do cessar-fogo, diz IrãBloqueio naval dos portos iranianos pelos Estados Unidos constitui uma violação do cessar-fogo, diz Irã - Foto: Hussein Faleh / AFP

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou neste domingo (19) que o bloqueio naval dos portos iranianos pelos Estados Unidos constitui uma violação do cessar-fogo, assim como um ato "ilegal e criminoso".

"O chamado 'bloqueio' dos portos ou da costa do Irã por parte dos Estados Unidos não é apenas uma violação do cessar-fogo mediado pelo Paquistão, como também é ilegal e criminoso", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, em uma publicação na rede social X, depois que o presidente Donald Trump acusou Teerã de não respeitar a trégua.

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"Além disso, ao infligir deliberadamente uma punição coletiva à população iraniana, isto equivale a um crime de guerra e um crime contra a humanidade", acrescentou o porta-voz.

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