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oriente médio Irã afirma que dois petroleiros colidiram com minas no Estreito de Ormuz Teerã restringe navegação após barulho das explosões

A Guarda Revolucionária do Irã informou, neste sábado (14), que explosões foram ouvidas em dois petroleiros depois que colidiram com minas no Estreito de Ormuz, onde Teerã restringiu a navegação.

Desde o início da guerra com os Estados Unidos em fevereiro, a República Islâmica insiste que os navios devem obter autorização para cruzar o estreito e atacar as embarcações que não cumpram as exigências.

“Há pouco, dois petroleiros que desligaram seus sistemas de radar e posicionamento, e tentaram atravessar secretamente o Estreito de Ormuz por uma rota não autorizada, explodiram e sofreram incêndios após colisões com minas navais”, informou a força de elite em um comunicado divulgado pela imprensa estatal iraniana.

O boletim não divulgou os nomes nem a origem dos navios, mas afirma que um deles era um superpetroleiro.

Em resposta à paralisação por parte de Teerã da rota comercial estratégica, o governo dos Estados Unidos impõe um bloqueio naval aos portos iranianos e oferece apoio militar aos navios-tanque que tentam cruzar Ormuz.

Nas últimas semanas, as Forças Armadas Iranianas relataram vários incêndios ou explosões a bordo de navios no Estreito, anunciando com frequência que os navios colidiram com minas.

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