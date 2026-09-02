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Guerra no Oriente Médio

Irã afirma que dois petroleiros sofreram incêndios após colisão com minas em Ormuz

Em um comunicado, a Guarda Revolucionária iraniana afirma que os dois navios pediram "ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal"

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Irã afirma que dois petroleiros sofreram incêndios após colisão com minas em OrmuzIrã afirma que dois petroleiros sofreram incêndios após colisão com minas em Ormuz - Foto: Reprodução/X

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou nesta quarta-feira (2) que dois petroleiros sofreram incêndios após colisões com minas quando transitavam pelo Estreito de Ormuz fora de uma rota designada pelas autoridades de Teerã.

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Em um comunicado, a Guarda afirma que os dois navios pediram "ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal", colidiram com as minas "e explodiram". A nota acrescenta que "estão atualmente em chamas".

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