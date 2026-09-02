Guerra no Oriente Médio
Irã afirma que dois petroleiros sofreram incêndios após colisão com minas em Ormuz
Em um comunicado, a Guarda Revolucionária iraniana afirma que os dois navios pediram "ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal"
Irã afirma que dois petroleiros sofreram incêndios após colisão com minas em Ormuz - Foto: Reprodução/X
A Guarda Revolucionária iraniana afirmou nesta quarta-feira (2) que dois petroleiros sofreram incêndios após colisões com minas quando transitavam pelo Estreito de Ormuz fora de uma rota designada pelas autoridades de Teerã.
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Em um comunicado, a Guarda afirma que os dois navios pediram "ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal", colidiram com as minas "e explodiram". A nota acrescenta que "estão atualmente em chamas".