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Guerra no Oriente Médio Irã afirma que dois petroleiros sofreram incêndios após colisão com minas em Ormuz Em um comunicado, a Guarda Revolucionária iraniana afirma que os dois navios pediram "ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal"

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou nesta quarta-feira (2) que dois petroleiros sofreram incêndios após colisões com minas quando transitavam pelo Estreito de Ormuz fora de uma rota designada pelas autoridades de Teerã.

Em um comunicado, a Guarda afirma que os dois navios pediram "ao Exército dos Estados Unidos para transitar por uma rota ilegal", colidiram com as minas "e explodiram". A nota acrescenta que "estão atualmente em chamas".

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