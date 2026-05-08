Guerra no Oriente Médio
Irã afirma que interceptou petroleiro no Golfo de Omã
Nota acrescenta que o petróleo pertence à República Islâmica
O Irã afirmou nesta sexta-feira (8) que interceptou e redirecionou para sua costa um petroleiro sancionado pelos Estados Unidos que transportava combustível iraniano, sem explicar os motivos da decisão.
"A Marinha da República Islâmica do Irã, com uma operação especialmente projetada no Golfo de Omã, apoderou-se do petroleiro infrator Ocean Koi", afirma um comunicado militar divulgado pela televisão estatal.
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A nota acrescenta que o petróleo pertence à República Islâmica.
O comunicado destaca que o navio foi desviado para a costa do sul do Irã depois de tentar "danificar e perturbar as exportações de petróleo do Irã".