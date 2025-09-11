Sex, 12 de Setembro

Conflito

Irã afirma que material nuclear enriquecido está 'sob os escombros' da guerra com Israel

Antes da guerra, o Irã dispunha de reservas estimadas em 400 kg de urânio enriquecido a 60%, cujo paradeiro segue sendo desconhecido desde os bombardeios

Bandeira do Irã cobre parcialmente prédio atingido por míssil israelense em Teerã Bandeira do Irã cobre parcialmente prédio atingido por míssil israelense em Teerã  - Foto: Atta Kenare / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta quinta-feira (11) que o material nuclear enriquecido do país está "sob os escombros" das instalações atingidas pelos bombardeios durante a guerra com Israel em junho.

"Todo o nosso material se encontra [...] sob os escombros das instalações bombardeadas", afirmou Araghchi em uma entrevista televisionada.

O chanceler acrescentou que a Organização Iraniana de Energia Atômica estava avaliando o estado e a acessibilidade deste material com o objetivo de apresentar um relatório sobre a situação ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã.

As declarações acontecem dois dias depois da assinatura no Cairo, no Egito, de um acordo com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, que estabelece um novo marco de cooperação.
 

Em sua entrevista, Araghchi insistiu em que esse marco de cooperação prevê o acesso de inspetores da AIEA somente após a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

O Irã suspendeu sua cooperação com a agência nuclear da ONU após uma guerra de 12 dias com Israel em junho, ao acusar a organização de não condenar os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Antes da guerra, o Irã dispunha de reservas estimadas em 400 kg de urânio enriquecido a 60%, cujo paradeiro segue sendo desconhecido desde os bombardeios.

Há bastante tempo, o programa nuclear iraniano é foco de tensão nas relações da República Islâmica com os países do Ocidente.

Estes, com os Estados Unidos na cabeça, e Israel, arqui-inimigo do Irã, acusam Teerã de querer adquirir a bomba atômica.

O Irã, por sua vez, nega taxativamente que possui tais ambições militares, e insiste em seu direito ao uso da energia nuclear para fins civis.

