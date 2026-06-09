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Guerra

Irã afirma que não deixará 'sem resposta nenhum ataque ou ameaça'

"Apesar de suas derrotas no campo de batalha, os Estados Unidos decidiram pôr à prova nossa determinação." escreveu Abbas Araghchi no X após os ataques americanos

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (10) que o exército iraniano não ignorará nenhuma agressão ou ameaça, depois que os Estados Unidos lançaram ataques contra o país após a derrubada de um de seus helicópteros no Estreito de Ormuz.

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“Apesar de suas derrotas no campo de batalha, os Estados Unidos decidiram pôr à prova nossa determinação. Nossas poderosas Forças Armadas não deixarão sem resposta nenhum ataque ou ameaça. Saiam da nossa região se quiserem ficar em segurança”, escreveu Araghchi no X após os ataques, que o presidente Donald Trump descreveu como uma retaliação pela aeronave atacada.

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