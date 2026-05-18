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Guerra no Oriente Médio Irã afirma que respondeu à proposta de paz mais recente dos Estados Unidos "Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington.

“Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

O porta-voz afirmou ainda que as conversas “continuam por meio do mediador paquistanês”.

Baqaei defendeu a crítica do Irã, que inclui a liberação dos ativos iranianos congelados no exterior e o fim das avaliações de longos dados.

"Os pontos apresentados são critérios iranianos que têm sido firmemente defendidos pela equipe iraniana em cada rodada de negociações", ressaltou.

Ele também defendeu uma condição iraniana segundo a qual os Estados Unidos deveriam pagar reparações de guerra, descrevendo o conflito como "ilegal e sem fundamento".

Sobre a possibilidade de um novo confronto militar, Baqaei disse que o Irã está “preparado para qualquer eventualidade”.

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