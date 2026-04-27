Seg, 27 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Irã afirma que seu Exército deve ter autoridade sobre o Estreito de Ormuz

Presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, afirmou à televisão estatal que o Exército passaria a controlar o estreito para, entre outras coisas, proibir a passagem de "navios hostis"

Reportar Erro
Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

O Irã está elaborando um projeto de lei que concederia às suas Forças Armadas o controle sobre o Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica solicitada atualmente a um bloqueio duplo, americano e iraniano, declarou Ebrahim Azizi, presidente da comissão parlamentar de segurança nacional, responsável pela análise do texto.

Azizi afirmou à televisão estatal que o Exército passaria a controlar o estreito para, entre outras coisas, proibir a passagem de "navios hostis".

Leia também

• Coreia do Norte aproveita a guerra no Oriente Médio para fortalecer seu arsenal nuclear

• Chanceler do Irã chega à Rússia para reunião com Putin sobre a guerra

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

O projeto prevê também que o pedágio de passagem seja pago em moeda local, o rial iraniano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter