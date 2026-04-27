Guerra no Oriente Médio
Irã afirma que seu Exército deve ter autoridade sobre o Estreito de Ormuz
Presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, afirmou à televisão estatal que o Exército passaria a controlar o estreito para, entre outras coisas, proibir a passagem de "navios hostis"
O Irã está elaborando um projeto de lei que concederia às suas Forças Armadas o controle sobre o Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica solicitada atualmente a um bloqueio duplo, americano e iraniano, declarou Ebrahim Azizi, presidente da comissão parlamentar de segurança nacional, responsável pela análise do texto.
Azizi afirmou à televisão estatal que o Exército passaria a controlar o estreito para, entre outras coisas, proibir a passagem de "navios hostis".
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O projeto prevê também que o pedágio de passagem seja pago em moeda local, o rial iraniano.