A- A+

Guerra no Oriente Médio Irã afirma que seu Exército deve ter autoridade sobre o Estreito de Ormuz Presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, afirmou à televisão estatal que o Exército passaria a controlar o estreito para, entre outras coisas, proibir a passagem de "navios hostis"

O Irã está elaborando um projeto de lei que concederia às suas Forças Armadas o controle sobre o Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica solicitada atualmente a um bloqueio duplo, americano e iraniano, declarou Ebrahim Azizi, presidente da comissão parlamentar de segurança nacional, responsável pela análise do texto.

Azizi afirmou à televisão estatal que o Exército passaria a controlar o estreito para, entre outras coisas, proibir a passagem de "navios hostis".

O projeto prevê também que o pedágio de passagem seja pago em moeda local, o rial iraniano.

Veja também