Irã afirma que seu urânio enriquecido não será transferido 'para lugar nenhum'
Uma "transferência do urânio enriquecido do Irã para os Estados Unidos nunca foi cogitada nas negociações", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei
O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que suas reservas de urânio enriquecido não seriam transferidas "para lugar nenhum", embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha dito que Teerã havia concordado em entregá-las.
"O urânio enriquecido do Irã não vai ser transferido para lugar nenhum", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baghaei, à televisão estatal.
Uma "transferência do urânio enriquecido do Irã para os Estados Unidos nunca foi cogitada nas negociações", esclareceu.
"Os Estados Unidos receberão todo o 'pó' nuclear gerado por nossos grandes bombardeiros B2", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, em alusão ao urânio enriquecido enterrado pelos ataques americanos do ano passado.
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Mas Baghaei afirmou que as conversas recentes têm sido para resolver o conflito e não sobre recuperar o urânio do Irã.
"As negociações anteriores se concentraram na questão nuclear, mas agora as negociações se concentram em pôr fim à guerra e, naturalmente, o leque de temas tratados se ampliou e se diversificou", disse.
"O plano de 10 pontos para levantar as sanções é muito importante para nós. A questão da compensação pelos danos sofridos durante a guerra imposta é de particular importância", acrescentou.
Antes dos ataques dos Estados Unidos em junho de 2025 a instalações nucleares no Irã, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) estimava que o país possuía aproximadamente 440 kg de urânio enriquecido a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido por um acordo de 2015 do qual os Estados Unidos posteriormente se retiraram.