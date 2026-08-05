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Guerra no Oriente Médio Irã afirma ter acordo com Omã sobre nova rota de navegação em Ormuz "Regiões geográficas da rota planejada foram acordadas por ambas as partes", disse o porta-voz Esmaeil Baqaei à agência de notícias estatal Irna

Irã e Omã estabeleceram uma rota para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz e estão finalizando os preparativos para gerenciar em conjunto essa passagem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Teerã nesta quarta-feira (5).

“As regiões geográficas da rota planejada foram acordadas por ambas as partes”, disse o porta-voz Esmaeil Baqaei à agência de notícias estatal Irna, acrescentando que os dois países trabalham em uma “declaração conjunta”, desde que “terceiros não obstruam o processo”.

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