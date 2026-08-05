Guerra no Oriente Médio
Irã afirma ter acordo com Omã sobre nova rota de navegação em Ormuz
"Regiões geográficas da rota planejada foram acordadas por ambas as partes", disse o porta-voz Esmaeil Baqaei à agência de notícias estatal Irna
Irã e Omã estabeleceram uma rota para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz e estão finalizando os preparativos para gerenciar em conjunto essa passagem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Teerã nesta quarta-feira (5).
Leia também
• Trump afirma que Ormuz abrirá 'em breve' e o Irã será 'duramente atingido'
• Irã não quer expandir a guerra, mas vai defender integridade territorial, diz presidente
• Secretário do Tesouro dos EUA diz que há chances de acordo com Irã para reabrir Ormuz
“As regiões geográficas da rota planejada foram acordadas por ambas as partes”, disse o porta-voz Esmaeil Baqaei à agência de notícias estatal Irna, acrescentando que os dois países trabalham em uma “declaração conjunta”, desde que “terceiros não obstruam o processo”.