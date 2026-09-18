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ormuz Irã afirma ter atacado um petroleiro no Estreito de Ormuz Não há detalhes sobre a embarcação envolvida, e não se sabe se se trata do mesmo navio mencionado pela Guarda Revolucionária do Irã

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (18) que atacou um petroleiro de bandeira togolesa no Estreito de Ormuz, segundo um comunicado divulgado pela agência estatal Irna.

“O petroleiro ‘Trend’, que navega sob bandeira togolesa, foi alvo de um ataque e interceptado após a ocorrência de um incêndio a bordo”, informou o exército ideológico iraniano.

A Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma “passagem ilegal” por essa rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos, que Teerã mantém bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos, em fevereiro.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz.

O diretor de segurança de um navio "afirmou que um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado, o que provocou um incêndio a bordo que depois foi apagado", relatou a agência.

A UKMTO não revelou detalhes sobre a embarcação envolvida, e não se sabe se se trata do mesmo navio mencionado pela Guarda Revolucionária do Irã.

Na noite de quinta-feira, a UKMTO também relatou um "incidente de segurança no Estreito de Ormuz, a 16 milhas náuticas (29,5 km) ao nordeste de Khasab, Omã".

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