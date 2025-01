Irã afirma ter disparado mísseis pilotados por inteligência artificial

A- A+

O Irã disparou mísseis pilotados por inteligência artificial durante exercícios militares nas águas do Golfo, informou a mídia estatal nesta segunda-feira (27).

O exército ideológico do Irã, a Guarda Revolucionária, realiza manobras no sudoeste do país desde sexta-feira, de acordo com a televisão estatal.

A força naval da Guarda "disparou mísseis Ghaem e Almas equipados com inteligência artificial de drones avançados Mohajer-6 e Ababil-5", anunciou a agência de notícias oficial Irna.

Esses mísseis "destruíram com sucesso alvos inimigos hipotéticos", acrescentou a Irna.

Essas manobras ocorrem após o retorno à Casa Branca de Donald Trump, que defendeu uma política de “pressão máxima” em relação ao Irã durante seu primeiro mandato (2017-2021).

O Irã foi forçado a projetar suas próprias armas quando Washington e Teerã romperam relações diplomáticas após a Revolução Islâmica de 1979 e os Estados Unidos impuseram sanções.

O Irã agora tem um dos maiores complexos militares-industriais do mundo, com armas nacionais que vão de sistemas de defesa antiaérea a mísseis e drones.

Apenas um punhado de países, incluindo os Estados Unidos e a China, têm sua própria tecnologia de inteligência artificial.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu ao governo há alguns meses que investisse mais nessa área.

Nas últimas semanas, o Irã tem realizado exercícios militares em todo o país, especialmente perto de instalações nucleares.

Veja também