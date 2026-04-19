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Irã ainda não decidiu se participará de negociações com EUA no Paquistão

País ainda não definiu se participará e que "o clima geral não pode ser qualificado como muito positivo"

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Irã ainda não decidiu se participará de negociações com EUA no PaquistãoIrã ainda não decidiu se participará de negociações com EUA no Paquistão - Foto: Hussein Faleh / AFP

O Irã ainda não decidiu se participará das conversações com os Estados Unidos no Paquistão, informou a imprensa local, e a agência estatal IRNA afirmou que "não há perspectivas claras de negociações frutíferas".

As agências de notícias Fars e Tasnim, que citaram fontes anônimas, informaram que o Irã ainda não definiu se participará e que "o clima geral não pode ser qualificado como muito positivo". A Fars citou uma fonte segundo a qual a suspensão do bloqueio americano sobre os portos iranianos é uma condição prévia para as negociações.

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A IRNA, por sua vez, destacou "as exigências pouco razoáveis e pouco realistas de Washington, as frequentes mudanças de posição, as constantes contradições e a continuidade" do bloqueio naval. A agência acrescentou que "nas atuais circunstâncias, não há perspectivas claras de negociações frutíferas".

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