A- A+

GUERRA Irã ainda tem armas, mas não tem o escudo de mísseis no qual pretendia se esconder, diz Rubio Segundo Rubio, esta é a única razão pela qual agora Teerã está disposto a fazer um acordo sobre desnuclearização

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou ontem, em entrevista à Fox News, que, apesar de o Irã ainda ter armas que podem causar danos, o país persa já não tem o "escudo" de mísseis convencionais no qual "pretendiam se esconder".



Segundo Rubio, esta é a única razão pela qual agora Teerã está disposto a fazer um acordo sobre desnuclearização e sobre os estreitos (em especial, de Ormuz). "Agora estamos nos aproximando deles a partir de uma posição de força, não de uma posição de fraqueza, que é o que percebiam das administrações anteriores e, francamente, do mundo em geral".

As declarações foram feitas antes do anúncio do presidente americano, Donald Trump, de que os EUA vão suspender os ataques ao Irã, em um esforço para acelerar as negociações por um acordo de paz.



Na entrevista, o secretário de Estado disse ainda que o Irã quer uma arma nuclear e que o país persa estava construindo um "escudo de mísseis convencionais" atrás do qual pretendiam se esconder. "Em essência, eles queriam estar em uma posição, daqui a um ano e meio, de poder dizer: 'temos tantos drones e tantos mísseis que você não pode se defender contra eles'. Esse era o lugar onde eles queriam chegar. O presidente Trump disse que não vamos", declarou.



Rubio ressaltou também que o regime iraniano "precisa mudar" já que, tradicionalmente, ele tem sido expedicionário. "Eles querem exportar a revolução. Isso precisa mudar, e a única maneira de mudar isso é tornando o preço disso alto demais para eles poderem pagar", afirmou.

Veja também