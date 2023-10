Irã alerta sobre 'ação preventiva' contra Israel

O Irã alertou, nesta segunda-feira (16), para uma possível “ação preventiva” contra Israel “nas próximas horas”, no momento em que Israel se prepara para uma ataque terrestre na Faixa de Gaza.

“Espera-se uma possível ação preventiva do eixo de resistência nas próximas horas”, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, em uma transmissão ao vivo pela televisão estatal, ao comentar sua reunião de sábado, no Líbano, com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.