Conflito Irã alerta Trump para que ele não tomar nenhuma ação contra o líder supremo do país Os comentários vieram após Trump descrever Khamenei em uma entrevista como "um homem doente que deveria governar seu país adequadamente e parar de matar pessoas"

O Irã alertou nesta terça-feira Donald Trump para não tomar nenhuma ação contra o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, dias após o presidente dos EUA pedir o fim do reinado de quase 40 anos de Khamenei.

"Trump sabe que se qualquer mão de agressão for estendida em direção ao nosso líder, não apenas cortaremos essa mão, mas também colocaremos fogo no mundo deles", disse o general Abolfazl Shekarchi, porta-voz das forças armadas do Irã.

Os comentários vieram após Trump descrever Khamenei em uma entrevista ao Politico no sábado como "um homem doente que deveria governar seu país adequadamente e parar de matar pessoas", acrescentando que "é hora de procurar uma nova liderança no Irã".

A tensão entre Washington e Teerã tem sido alta desde uma repressão violenta pelas autoridades sobre protestos que começaram devido à economia debilitada do Irã em 28 de dezembro.



