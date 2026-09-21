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Conflito Irã ameaça alterar a 'geografia da guerra' se for alvo de novo ataque Guarda Revolucionária defendeu a relação "de boa vizinhança" com os países da região, mas criticou a cessão de bases para os Estados Unidos

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ameaçou realizar "mudanças significativas" na forma como lida com a guerra se for alvo de novos ataques. Em mensagem enviada via Telegram nesta segunda-feira, 21, o braço armado do regime alertou que, caso haja uma nova ofensiva, "os objetivos não serão necessariamente os mesmos de antes".

"Essas mudanças envolverão a geografia da guerra e as armas e equipamentos de combate; levaremos para o campo de batalha novas armas com capacidades inéditas, e o mundo ficará surpreso", disse a Guarda Revolucionária, que acrescentou que considera atacar novos alvos.

Em outra nota, a Guarda Revolucionária defendeu a relação "de boa vizinhança" com os países da região, mas criticou a cessão de bases para os Estados Unidos. "É claro que estamos ressentidos com os países vizinhos sobre o motivo de cederem suas bases a um país que está a milhares de quilômetros de distância e que deseja garantir seus próprios interesses aqui", diz o comunicado. "Acreditamos que os próprios vizinhos chegaram à conclusão de que essas bases não lhes trazem qualquer benefício ou segurança; pelo contrário, geram insegurança."

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