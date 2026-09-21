Seg, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda21/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Irã ameaça alterar a 'geografia da guerra' se for alvo de novo ataque

Guarda Revolucionária defendeu a relação "de boa vizinhança" com os países da região, mas criticou a cessão de bases para os Estados Unidos

Reportar Erro
Irã ameaça alterar a 'geografia da guerra' se for alvo de novo ataqueIrã ameaça alterar a 'geografia da guerra' se for alvo de novo ataque - Foto: Abbas Fakih/AFP

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ameaçou realizar "mudanças significativas" na forma como lida com a guerra se for alvo de novos ataques. Em mensagem enviada via Telegram nesta segunda-feira, 21, o braço armado do regime alertou que, caso haja uma nova ofensiva, "os objetivos não serão necessariamente os mesmos de antes".

"Essas mudanças envolverão a geografia da guerra e as armas e equipamentos de combate; levaremos para o campo de batalha novas armas com capacidades inéditas, e o mundo ficará surpreso", disse a Guarda Revolucionária, que acrescentou que considera atacar novos alvos.

Leia também

• Irã informou aos Estados Unidos condições para reabertura de Ormuz

• EUA: Volume de petróleo que passa por Ormuz está no nível mais alto em 6 meses

• Trump repete que guerra do Irã acabará logo e diz que Polônia tem situação russa 'sob controle'

Em outra nota, a Guarda Revolucionária defendeu a relação "de boa vizinhança" com os países da região, mas criticou a cessão de bases para os Estados Unidos. "É claro que estamos ressentidos com os países vizinhos sobre o motivo de cederem suas bases a um país que está a milhares de quilômetros de distância e que deseja garantir seus próprios interesses aqui", diz o comunicado. "Acreditamos que os próprios vizinhos chegaram à conclusão de que essas bases não lhes trazem qualquer benefício ou segurança; pelo contrário, geram insegurança."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter