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Ameaças Irã ameaça atacar bases dos EUA na Europa se forem usadas para bombardear Teerã Enquanto isso, os vizinhos Catar e Paquistão realizaram esforços diplomáticos para negociar o fim da guerra

O chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei, ameaçou, nesta quarta-feira (11), atacar bases americanas além do Oriente Médio, incluindo as da Europa, se forem usadas para lançar ataques contra a República Islâmica.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses que mataram o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Teerã respondeu com mísseis e drones lançados contra países de toda a região.

Grupos armados apoiados pelo Irã no Líbano, no Iêmen e no Iraque também entraram no conflito.

"Se aviões americanos decolarem de uma base militar dos Estados Unidos, mesmo que esteja localizada em um país europeu ou em outra região distante, para bombardear o Irã, nós também atacaremos essas bases", disse Rezaei em entrevista ao canal libanês Al Mayadeen TV.

Ele acrescentou que a resposta do Irã a novos ataques americanos teria como alvo as "instalações militares mais distantes dos Estados Unidos".

"Incluindo aquelas que ainda não atacamos", disse Rezaei.

"Poderíamos até atacar certas ilhas que eles supõem estar fora do alcance de nossos mísseis", acrescentou durante a entrevista, realizada em Teerã.

Catar e Paquistão realizaram esforços diplomáticos para negociar o fim da guerra.

Teerã exige de Washington o descongelamento de ativos e a suspensão das sanções em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o mercado mundial de hidrocarbonetos que as forças iranianas mantêm bloqueada desde o início do conflito.

Na terça-feira (10), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a pressão econômica dos Estados Unidos sobre o Irã é tão forte que atualmente "não há necessidade" de realizar uma operação militar de grande envergadura.

Washington parece ter moderado suas ameaças de retomar os ataques contra a República Islâmica após a derrota do Partido Republicano do presidente Donald Trump nas recentes eleições de meio de mandato, um revés associado, em parte, à impopularidade da guerra com o Irã.

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