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Guerra no Oriente Médio Irã ameaça barrar exportações e importações em rotas do Golfo com bloqueio dos EUA em Ormuz Grupo paramilitar iraniano também afirmou que "agirá com força" para defender sua soberania e interesses

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que poderá interromper fluxos comerciais em rotas estratégicas do Oriente Médio, em resposta ao bloqueio marítimo imposto por Washington. Em comunicado, o comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya da IRGC declarou que "não permitirão a continuidade de qualquer exportação e importação" no Golfo Pérsico, no Mar de Omã e no Mar Vermelho.

Segundo o militar, a manutenção do bloqueio americano em portos iranianos na região do Estreito de Ormuz - que, de acordo com Teerã, gera insegurança para navios comerciais e petroleiros iranianos - poderá ser interpretada como "prelúdio de uma violação do cessar-fogo". O grupo paramilitar iraniano também afirmou que "agirá com força" para defender sua soberania e interesses.

A ameaça ocorre em meio a uma tentativa de retomada das negociações entre Washington e Teerã. Autoridades indicaram um acordo "em princípio" para estender por duas semanas o cessar-fogo, que vence em 22 de abril, enquanto mediadores buscam avanços em temas como o programa nuclear iraniano, o Estreito de Ormuz e compensações de guerra.



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