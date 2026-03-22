Irã ameaça 'danos irreversíveis' a alvos de energia, TI e dessalinização em resposta a EUA

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O Irã causará "danos irreversíveis" à infraestrutura de energia e petróleo de países do Oriente Médio caso os Estados Unidos cumpram a ameaça feita pelo presidente Donald Trump de atacar usinas iranianas, afirmou neste domingo, 22, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf.

"Imediatamente após o ataque a usinas de energia e infraestruturas em nosso país, as infraestruturas vitais - incluindo energia e petróleo - em toda a região serão consideradas alvos legítimos e serão destruídas de forma irreversível", disse Qalibaf em publicação no X. O político iraniano acrescentou que os possíveis ataques farão "o preço do petróleo aumentar por um longo período."

Mais cedo, o porta-voz do comando operacional do exército do Irã, Khatam Al Anbiya, afirmou em nota divulgada pela agência estatal Fars que "toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos Estados Unidos e do regime na região será atacada" caso as ameaças dos EUA se confirmem.

Neste sábado, 21, em postagem na rede social Truth Social, Trump ameaçou "obliterar" a infraestrutura energética do Irã caso o país não libere o fluxo de navios no Estreito de Ormuz dentro de 48 horas. Os ataques, segundo a imprensa internacional, poderiam atingir usinas de gás natural do país persa.



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