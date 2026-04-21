Guerra
Irã ameaça destruir produção de petróleo dos países do Golfo caso seja atacado
Ameaça foi feita por Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária
A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou, nesta terça-feira (21), destruir a produção de petróleo no Oriente Médio caso a república islâmica seja atacada por territórios de seus vizinhos do Golfo.
Leia também
• Bloqueio de portos pelos EUA é ato de guerra que viola cessar-fogo, diz ministro iraniano
• Rejeição a Trump é de 62% nos EUA em meio à guerra no Irã e crise com o Vaticano, diz pesquisa
• Número de mortos na guerra Israel-Hezbollah no Líbano sobe para 2.454
Nossos vizinhos do sul devem saber que, se seus territórios e instalações forem usados por inimigos para atacar a nação iraniana, podem dar adeus à produção de petróleo no Oriente Médio", disse Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, citado pela agência de notícias Fars.