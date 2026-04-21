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Guerra

Irã ameaça destruir produção de petróleo dos países do Golfo caso seja atacado

Ameaça foi feita por Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária

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Bandeira do IrãBandeira do Irã - Foto: Hussein Faleh / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou, nesta terça-feira (21), destruir a produção de petróleo no Oriente Médio caso a república islâmica seja atacada por territórios de seus vizinhos do Golfo.

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Nossos vizinhos do sul devem saber que, se seus territórios e instalações forem usados por inimigos para atacar a nação iraniana, podem dar adeus à produção de petróleo no Oriente Médio", disse Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, citado pela agência de notícias Fars.

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