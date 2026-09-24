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CONFLITO Irã ameaça levar guerra "até o Oceano Índico" em caso de novos ataques americanos Conflito já se propagou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho

O Irã vai estender a guerra "até o Oceano Índico" se os Estados Unidos lançarem novos ataques, advertiu nesta quinta-feira (24) um conselheiro do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

"Como o conflito se propagou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho (com os houthis), é possível que, em resposta a uma eventual guerra, esta frente se estenda ainda mais, até o Oceano Índico, ou além", declarou o conselheiro, Yahya Rahim Safavi, em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.

Os houthis do Iêmen, que combatem as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita, tomaram a costa iemenita no Mar Vermelho, o que permitiu controlar o Estreito de Bab el-Mandeb, que liga a Ásia com a Europa pelo Canal de Suez.

O Irã apoia militarmente os houthis, mas nega estar envolvido nesta nova frente de combate.

Teerã já havia ameaçado ampliar a guerra caso Washington retome os ataques, mas esta é a primeira vez que um conselheiro do líder supremo menciona o Oceano Índico, onde está localizada a base militar anglo-americana de Diego Garcia. A unidade fica a quase 4.000 quilômetros em linha reta das costas iranianas.

Estados Unidos e Irã disputam o controle do Estreito de Ormuz, rota estratégica pela qual, antes da guerra, transitavam quase 20% do petróleo mundial.

As negociações entre os dois países estão paralisadas desde que um protocolo de acordo não foi concretizado. Nesta semana, representantes de Washington e Teerã se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

O Irã estabeleceu sete condições, entre elas a suspensão das sanções econômicas e a liberação de seus ativos congelados no exterior.

Em uma entrevista exclusiva à AFP na terça-feira, o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hosein Mohebi, também citou o fim das hostilidades no Iêmen.

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