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CONFLITO

Irã ameaça novos ataques contra alvos dos EUA, e Emirados Árabes Unidos criticam Teerã

"Aera da intimidação e da extorsão acabou", diz presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher GhalibafO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: AFP

O Exército do Irã voltou a elevar o tom contra os Estados Unidos depois de realizar um ataque contra o Bahrein, que é sede da 5ª Frota da Marinha americana, e prometeu mais hostilidades caso Washington repita as investidas contra Teerã, em comunicado oficial divulgado pelo Telegram nesta quarta-feira, 8.

"As consequências da flagrante e reiterada violação do cessar-fogo pelos Estados Unidos são que todas as bases americanas na região serão alvos legítimos dos drones do Exército", disse o regime iraniano.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, afirmou ainda que "a era da intimidação e da extorsão acabou", em publicação no X. "Nós não cedemos."

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Também alvo de ataques do Irã, os Emirados Árabes Unidos informaram que os ataques contra navios, que desencadearam a retaliação americana, mostram que Teerã "é incapaz de acabar com a guerra".

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