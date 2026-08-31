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Guerra no Oriente Médio Irã ameaça novos ataques em caso de agressão dos EUA e diz que petroleiro pegou fogo em Ormuz Intimidação acontece após os Estados Unidos atacarem partes da Ilha de Larak, o que Teerã diz ser uma violação da soberania nacional e da integridade territorial

O Ministério das Relações Exteriores do Irã alertou que as Forças Armadas do país "não hesitarão" em exercer o "direito inerente de legítima defesa" e afirmou que responderão "decisivamente" a qualquer agressão militar dos Estados Unidos da forma que considerarem adequada, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 31.

A ameaça acontece após os Estados Unidos atacarem partes da Ilha de Larak, o que Teerã diz ser uma violação da soberania nacional e da integridade territorial. Em resposta, o Irã realizou "golpes defensivos e contundentes" contra as bases militares americanas localizadas na Jordânia.

"É evidente que a responsabilidade total pelas consequências das novas ações agressivas dos Estados Unidos, bem como pela continuidade do bloqueio marítimo e da guerra econômica contra o Irã, recai sobre o regime americano e todas as partes que, de qualquer forma, sejam cúmplices e participem na preparação e execução das ações ilegais e violadoras dos Estados Unidos", diz o comunicado.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou ainda ter derrubado um drone americano MQ-9 sobre o Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, e indicou ter lançado uma ofensiva contra a base aérea de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos. O grupo disse também que um superpetroleiro que violava as normas de navegação pegou fogo após ser atingido por duas minas marítimas no Estreito de Ormuz.

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