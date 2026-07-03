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Guerra no Oriente Médio Irã ameaça retomar medidas contra EUA e Israel e rejeita interferência americana em Ormuz Também nesta sexta-feira (3), a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que permanece em "plena prontidão" sob a liderança do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta sexta-feira, 3, que Teerã voltará a adotar "medidas proporcionais" caso Estados Unidos e Israel não cumpram os entendimentos firmados com a República Islâmica após a guerra. Em meio aos preparativos para o funeral do aiatolá Ali Khamenei, morto no conflito, autoridades iranianas também endureceram o discurso sobre o Estreito de Ormuz e advertiram que qualquer novo ataque ao país receberá uma resposta "mais devastadora do que nunca".

Estreito de Ormuz Foto: Nasa/Divulgação

Segundo a agência estatal IRNA, Ghalibaf disse que o Irã exigirá "a implementação completa dos entendimentos alcançados" e acrescentou que, caso Washington e Israel "não honrem seus compromissos", o país retomará suas medidas de resposta. O parlamentar também afirmou que os Estados Unidos "aprenderam durante a guerra que não podem enfrentar o Irã militarmente" e classificou as declarações israelenses como "mera propaganda sem fundamento".

Em reunião com o vice-presidente do Congresso Nacional do Povo da China, He Wei, Ghalibaf afirmou que o Irã "não permitirá qualquer interferência americana no Estreito de Ormuz" e que tratará da regulamentação da passagem pela via marítima apenas com os países do Golfo. De acordo com a agência iraniana ISNA, ele disse ainda que Teerã resolveu questões relacionadas ao trânsito de embarcações chinesas pelo estreito e acusou Israel de tentar sabotar o memorando firmado entre Irã e Estados Unidos, acrescentando que o poder de dissuasão iraniano impedirá uma nova guerra.

Também nesta sexta-feira (3), a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que permanece em "plena prontidão" sob a liderança do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei. A força advertiu que "qualquer nova agressão será respondida de forma decisiva, mais esmagadora do que nunca".

As declarações ocorrem após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar na quinta-feira (2) que acredita que o Irã aceitou "tudo o que precisamos" no acordo negociado entre os dois países. Elas também antecedem o início das cerimônias fúnebres de Ali Khamenei, que começam neste sábado em Teerã.

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