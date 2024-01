Irã ameaça se vingar de Israel por bombardeio na Síria

A- A+

O Irã responsabilizou Israel pelo bombardeio deste sábado (20) que matou em Damasco, capital da Síria, quatro oficiais da Guarda Revolucionária iraniana e afirmou que "se reserva o direito de responder" ao ataque.

O porta-voz da chancelaria iraniana, Nasser Kanani, disse que as represálias ocorrerão "no momento e no local adequados" e acusou Israel de estar envolvido em uma "tentativa desesperada de propagação da instabilidade e da insegurança na região".

Segundo a agência iraniana Mehr, o chefe da Inteligência para a Síria da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, bem como "o seu vice e outros dois membros dessa força" foram mortos no ataque.

O prédio bombardeado, localizado no bairro de Mazzeh, em Damasco, foi destruído e isolado, de acordo com um jornalista da AFP.

As equipes de resgate procuram por sobreviventes nos escombros.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) indicou que o atentado deixou 10 mortos.

Veja também

intolerância religiosa Rio teve quase 3 mil crimes ligados à intolerância religiosa em 2023