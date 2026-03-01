A- A+

guerra no oriente médio Irã anuncia 40 dias de luto e 7 feriados após morte de líder supremo Ali Khamenei Anúncio partiu da televisão estatal do Irã

A televisão estatal do Irã anunciou um período de luto de 40 dias e sete feriados nacionais após a morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, que estava no poder desde 1989.

"Com o martírio do líder supremo, seu caminho e sua missão não serão perdidos nem esquecidos; pelo contrário, serão seguidos com maior vigor e zelo", disse um apresentador.

