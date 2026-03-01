guerra no oriente médio
Irã anuncia 40 dias de luto e 7 feriados após morte de líder supremo Ali Khamenei
Anúncio partiu da televisão estatal do Irã
A televisão estatal do Irã anunciou um período de luto de 40 dias e sete feriados nacionais após a morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, que estava no poder desde 1989.
Leia também
• Guarda Revolucionária do Irã promete "punição severa" aos "assassinos" de Khamenei
• Israel diz ter eliminado sete líderes militares e de segurança do Irã em operação com EUA
• Ataques ao Irã são uma grave ameaça à paz e segurança internacionais, diz Guterres
"Com o martírio do líder supremo, seu caminho e sua missão não serão perdidos nem esquecidos; pelo contrário, serão seguidos com maior vigor e zelo", disse um apresentador.